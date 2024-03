Vereador Adonias pede a implantação do Projeto Escola Amiga dos Animais em Rondonópolis

Está tramitando na Câmara Municipal um Projeto de Lei apresentado pelo vereador Adonias Fernandes (MDB), na segunda-feira (25), para instituir na Rede Municipal de Ensino Público e na Rede Particular o Projeto Escola Amiga dos Animais, também conhecido como “Lei Sofia”.

Segundo o vereador, o objetivo desse projeto é incentivar o amor e o respeito aos animais e ao meio ambiente. “E isso é muito importante porque os animais são nossos amigos e merecem todo o nosso carinho e cuidado. Com esse projeto, vamos aprender sobre os cuidados necessários na criação dos animais de estimação, como manter a higiene na convivência com eles e também como combater os maus-tratos”, afirmou.

Adonias acredita que através dessa iniciativa as pessoas vão ser estimuladas a adotar animais abandonados e a ter cidadãos conscientes. “E tudo isso será feito com a participação de órgãos públicos, empresas privadas e organizações não governamentais que vão apoiar as atividades extraclasse. Veterinários, educadores e protetores independentes devidamente treinados para esse fim”, explicou.

Conforme o projeto apresentado à direção das unidades escolares vai prestar todo o apoio necessário ao Projeto, podendo assim contar com uma educação mais completa e consciente. “Eu acho que esse projeto é incrível e pode fazer muita diferença na nossa vida e na vida dos animais”, defendeu Adonias.

LEI SOFIA

O Projeto de Lei que denomina de “Lei Sofia”, surgiu após ser observado ‘in loco’ na Escola Odorico Lecádio da Rosa, em Rondonópolis, que tem como exemplo o caso da cadelinha “Sofia”, adotada por uma funcionária da escola. A presença do animal vem demonstrando impactos positivos no ambiente escolar e durante esse período foi observado que as crianças com autismo frequentemente têm se beneficiado, já que esta interação está proporcionando conforto emocional, redução da ansiedade e estímulo sensorial.

Reconhecendo que a presença de animais nas escolas pode contribuir para a promoção do bem-estar físico e emocional dos alunos, além de criar um ambiente mais inclusivo e acolhedor para todos, pois a escola desempenha um importante papel na formação de caráter e de valores, tornando-se instrumento fundamental para viabilizar a implementação de políticas públicas como a que está proposta por meio deste projeto.