Sine de Barra do Garças divulga 95 novas vagas de trabalho

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Barra do Garças divulgou, na manhã desta terça-feira (26), 95 novas oportunidades de emprego no município, que incluem vagas para analista administrativo, confeiteiro, mecânico, caixa de supermercado, eletricista, encanador, entre outros.

Os interessados em alguma vaga disponibilizada, devem procurar o Ganha-Tempo, de segunda à sexta-feira, entre 08h e 17h, com os documentos pessoais, para serem encaminhados para as empresas contratantes.

As vagas de emprego ofertadas pelo Sine são atualizadas diariamente e podem ser consultadas no site da Prefeitura Municipal de Barra do Garças.

Confira as vagas disponíveis:

Auxiliar de mecânico de motos (01); Garçom (01); Atendente de balcão (01); Açougueiro (01); Repositor em Supermercado (05); Fiscal de Prevenção e Perdas (01); Caixa de Supermercado (10); Eletricista (05); Encanador (05); Servente (30); Pedreiro (20);

Entregador (02); Auxiliar de Limpeza (01); Empregada Doméstica (02); Eletricista de Manutenção Industrial (01); Eletricista de Instalações (01); Auxiliar de Produção (02); Borracheiro (01); Confeiteiro (03); Analista Administrativo Júnior (01); Mecânico de Automóvel (01).