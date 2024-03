PM prende quatro suspeitos de sequestro e homicídio e apreende explosivos

A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (25), no município de Sorriso, quatro membros de uma facção criminosa suspeitos pelo homicídio de David Mellos de Souza, de 20 anos, e o sequestro de um homem de 27 anos. Com o grupo criminoso, a PM apreendeu 18 artefatos explosivos, uma arma de fogo e dois veículos utilizados no crime.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, as equipes policiais foram acionadas por moradores de uma chácara, que denunciaram que um homem havia fugido para a propriedade após ser vítima de sequestro e tentativa de homicídio.

Os policiais foram ao local e entraram em contato com a vítima, que estava com diversos ferimentos pelo corpo.

Para os militares, a vítima do sequestro relatou que estava em uma confraternização com David, durante a madrugada, quando ambos foram rendidos por membros de uma organização criminosa armados e levados para um veículo ocupado por outras pessoas.

A vítima ainda relatou que foi levada para uma região de mata, próxima a um rio, onde ela e David foram agredidos e torturados pela quadrilha. Depois, David foi enforcado até a morte. Neste momento, a vítima conseguiu pular no rio e fugiu do local, nadando até chegar à propriedade rural.

Diante dos relatos da vítima e das características dos suspeitos, as forças policiais iniciaram diligências no município. Com apoio dos setores de inteligência, foi possível identificar que um dos carros usados para levar as vítimas seria um Voyage branco, de propriedade de um motorista de aplicativo, investigado por também fazer parte da facção criminosa.

No endereço do suspeito, os policiais localizaram o veículo estacionado. Em contato com o homem, ele confessou ter levado os demais criminosos até o local do crime e que também fazia outros serviços para a facção, e recebeu voz de prisão dos policiais.

Ainda nas diligências, os militares encontraram mais um suspeito homem, que seria o responsável por render as vítimas no local da confraternização, e uma suspeita mulher que teria prestado apoio aos criminosos, na região do crime. Os dois criminosos também receberam voz de prisão.

Na continuidade dos trabalhos policiais, a PM de Sorriso recebeu informações sobre a localização de mais um veículo utilizado no sequestro e homicídio. Os militares foram ao endereço e confirmaram a localização do carro, na frente de uma casa. Ao entrarem no imóvel, os policiais flagraram um homem tentando fugir e deram voz de prisão ao suspeito.

Aos militares, o suspeito disse que estava no local do crime como segurança da facção que executava o homicídio. Nas buscas pela casa, a PM encontrou um revólver de calibre .38 com seis munições e uma caixa contendo 18 granadas artesanais.

Diante da situação, os quatro suspeitos encontrados receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Sorriso para as demais providências cabíveis. As equipes continuam em diligências nas buscas dos demais suspeitos do crime.

Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), presente no município, realizou os trabalhos técnicos para a detonação dos artefatos explosivos de maneira segura.