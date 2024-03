Jair Bolsonaro irá visitar quatro municípios de Mato Grosso em abril

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá visitar quatro cidades de Mato Grosso em abril para reforçar as pré-candidaturas do partido para as eleições municipais. Em Cuiabá, um ato está agendado para 8 de abril, dia do aniversário da capital, em apoio ao deputado federal Abilio Brunini para a prefeitura de Cuiabá e à advogada Flávia Moretti para a prefeitura de Várzea Grande.

Bolsonaro deverá desembarcar no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande, às 9h, e seguirá para o ato que está programado para ser realizado na Praça 8 de Abril. No mesmo dia, no final da tarde, Jair Bolsonaro estará em Diamantino.

Já no dia 9 de abril, o ex-presidente segue para Campo Novo do Parecis para participar do evento Parecis SuperAgro. Na semana seguinte, no dia 17 de abril, o ex-presidente volta à Mato Grosso para visitar o município de Sinop. Bolsonaro irá participar do evento Norte Show 2024.

O anúncio da agenda foi feito em um vídeo publicado pela deputada federal Amália Barros (PL) no Instagram.