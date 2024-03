IPTU 2024 pode ser pago até o dia 10 de abril com 20% de desconto ou parcelado

O contribuinte de Rondonópolis tem até o próximo dia 10 de abril para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024 à vista com desconto de 20% ou dividido em até seis parcelas, com a primeira a ser quitada em 10 de abril. Os prazos e forma de pagamentos do IPTU 2024 foram definidos pelo Decreto nº 11.895 de 16 de janeiro de 2024.

A Secretaria Municipal de Receita informa que para efetuar o pagamento, os contribuintes podem obter os boletos pelo site da Prefeitura de Rondonópolis ou fazer a retirada dos boletos diretamente no Paço Municipal, das 12 às 18h, de segunda a sexta-feira.

Para este ano, além do desconto de 20% para quem optar em pagar o imposto em parcela única, à vista, o contribuinte pode fazer o parcelamento em até seis vezes do IPTU 2024 a ser quitado, sendo ele de qualquer valor. “No IPTU 2024 não há exigência de um valor mínimo pré-determinado para que o parcelamento possa ser feito”, destaca a secretária Municipal de Receita, Tatiane Bonissoni.

A secretária ainda ressalta que o desconto de 20% no imposto para o pagamento até o dia 10 de abril é sobre o valor total a ser pago pelo contribuinte, diferente de quem paga o IPTU durante os mutirões fiscais, quando o desconto recai somente sobre juros e multas, não incidindo sobre o valor total do imposto.

“É importante que o contribuinte saiba que pagará menos caso faça a quitação até o dia 10 de abril. Durante o Refis (mutirão fiscal) o contribuinte vai pagar o valor total do IPTU, sendo descontados somente as multas e juros pelo pagamento em atraso”, alerta.

Os boletos podem ser retirados pelo site ou presencialmente no Paço Municipal, no atendimento da Secretaria Municipal de Receita, na Avenida Duque de Caxias, número 1000, Vila Aurora. O atendimento ao público é das 12 às 18h.