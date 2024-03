Cinco pessoas são presas e uma adolescente é apreendida por formação de quadrilha

Cinco pessoas foram presas e um adolescente foi apreendido, na última segunda-feira (25), por formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, no bairro Jardim Alvorecer, no município de Barra do Bugres-MT. Policiais militares da 12ª Companhia Independente recolheram um veículo Fiat Uno, uma motocicleta Honda Fan, um revólver, um simulacro de pistola, 18 munições e 140 porções de entorpecentes.

De acordo com boletim de ocorrência, as equipes policiais receberam informações de que membros de uma organização criminosa estariam comercializando drogas e planejando atentados contra facção rival no município.

Ainda conforme a denúncia, o grupo utilizava um veículo Fiat Uno e uma motocicleta Honda Fan como meios de locomoção para as atividades ilícitas no município. Após intensificarem o policiamento em torno do bairro Jardim Alvorecer, os militares flagraram dois suspeitos, sendo um adolescente, no Fiat Uno.

Os policiais encontraram com o condutor 18 porções de pasta base de cocaína. Ele confessou que seria o responsável pela venda dos entorpecentes e de identificar membros de organizações criminosas rivais. O suspeito também disse estar em uma residência na Rua das Palmeiras com outros integrantes. No local, havia diversas porções de entorpecentes, além de arma de fogo, munições, simulacro e anotações sobre compra e venda de drogas.

Os policiais se deslocaram até o endereço apontado pelo homem e flagraram todos os materiais ilícitos e efetuaram a prisão de outros integrantes da quadrilha. Os suspeitos e todos os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.